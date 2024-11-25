В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

В Украине 26 ноября будет местами снежная погода.

https://glavred.info/synoptic/v-ukraine-vnezapno-izmenitsya-pogoda-sinoptik-nazvala-datu-potepleniya-10617302.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда придет потепление

В каких регионах прогнозируют снег

Где синоптики прогнозируют -6

Погода в Украине 26 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 ноября в Украине вероятна изморозь. Снег может появиться вечером и ночью. В большинстве областей будет сухая погода.

видео дня

Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов, а днем повысится до +8. Уже в четверг, 28 ноября, ожидается небольшое потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: ventusky

Погода 26 ноября

В Украине 26 ноября будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем западе и востоке страны и в Крыму около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных областей и в Одесской области 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 26 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до 0...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -6...0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: meteoprog

Погода 26 ноября в Киеве

В Киеве 26 ноября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный - 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред