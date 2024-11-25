В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

Вы узнаете:
- Когда придет потепление
- В каких регионах прогнозируют снег
- Где синоптики прогнозируют -6
Погода в Украине 26 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 ноября в Украине вероятна изморозь. Снег может появиться вечером и ночью. В большинстве областей будет сухая погода.
Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов, а днем повысится до +8. Уже в четверг, 28 ноября, ожидается небольшое потепление.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 26 ноября
В Украине 26 ноября будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем западе и востоке страны и в Крыму около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных областей и в Одесской области 2-7° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -6
По данным meteoprog, 26 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до 0...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -6...0 градусов.
Погода 26 ноября в Киеве
В Киеве 26 ноября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный - 3-8 м/с.
"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Вас также может заинтересовать:
- Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания
- Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде
- Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает: где в Украине резко похолодает
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред