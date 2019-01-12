СМИ узнали о важном решении РФ по захваченным украинским морякам

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Следствие по делу арестованных РФ украинских моряков, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы, продлили.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что следствие настаивает на продлении ареста военнослужащим на 3 месяца - до 26 апреля.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.