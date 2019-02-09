Трагедия на Днепропетровщине: при пожаре погибли три человека

9 февраля 2019, 10:33

В одном из сел Днепропетровской области менее чем час горел дом, но есть жертвы.

На Днепропетровщине в результате пожара погибли три человека
В Днепропетровской области в результате пожара погибли три человека / kyiv.dsns.gov.ua

В пятницу вечером, 8 февраля, в поселке городского типа Чертомлык Днепропетровской области в частном доме произошел пожар, в результате возгорания погибли три человека.

Пожар в доме начался в 18:39, спасатели ликвидировали его в 19:30, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в жилье огонь охватил площадь 25 квадратных метров, пожар тушили десять сотрудников ГСЧС, использовались две единицы техники.

Напомним, 18 января в одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, после тушения возгорания были найдены тела двух детей и мужчины. Во время пожара мать детей повесилась за домом.

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