СМИ нашли у Порошенко неуплаченные налоги "туристическое судно"

Президент Украины Петр Порошенко / Лига

Центризбирком обратил внимание, что в декларации президента Петра Порошенко значатся неуплата налогов и туристическое судно, которое он не указал в своей декларации.

Об этом сообщает Страна.ua.

По данным документа, Порошенко не задекларировал две квартиры, дом, участок и записал их на свою жену.

Также глава государства не сообщил о владении туристическим судном. Кроме того, Порошенко не заплатил налог на продажу своего имущества на около $6,4 тыс.

При этом ЦИК не отказался зарегистрировать Порошенко кандидатом в президенты Украины.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.