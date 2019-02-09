Порошенко уличили во лжи насчет выигранного у "Би-би-си" суда

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко не выигрывал суд у телерадиовещателя "Би-би-си" по поводу публикаций о взятках за встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщил экс-замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.

По слова Портнова, 8 февраля в СМИ появилась информация о том, что судья Высокого суда Лондона якобы признал, что материал о взятках команды Порошенко Трампу в телепрограмме News at Ten носит однобокий характер.

"Новость немного странная, потому что несколько недель назад я сам общался с журналистами BBC на предмет моих будущих публичных свидетельских показаний о коррупции Порошенко при рассмотрении этого дела. Кроме того, свидетельские показания в этот процесс готовят и другие украинские политики и бизнесмены. И этот кейс только на старте своего длинного юридического пути", - написал Портнов.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.