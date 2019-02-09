В Киеве штурмовали управление полиции после задержания участников акции, посвященной Гандзюк

9 февраля 2019, 17:13

При попытке штурма управления полиции были задержаны около 40 человек.

  • В Киеве попытались штурмовать управление полиции @UA.KyivPolice
  • Полиция изъяла у задержанных ножи и газовые баллончики @UA.KyivPolice
  • Полиция изъяла у задержанных ножи и газовые баллончики @UA.KyivPolice
  • В Киеве попытались штурмовать управление полиции @UA.KyivPolice
  • В Киеве попытались штурмовать управление полиции @UA.KyivPolice
  • В Киеве попытались штурмовать управление полиции Фейсбук С.Мазура
  • В Киеве попытались штурмовать управление полиции Фейсбук С.Мазура
  • В Киеве попытались штурмовать управление полиции Фейсбук С.Мазура

В субботу, 9 февраля, в Киеве на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

При этом на Контрактовой площади одновременно проходит несколько разных мероприятий, в том числе встреча с избирателями Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Молодые пришли на площадь с прикрытыми лицами, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Чтобы предотвратить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодчики выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - отметили в полиции.

ПОЛІЦІЯ ПОБИЛА АКТИВІСТІВ ІНІЦІАТИВИ "ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?" Правоохоронці побили активістів, яких раніше забрали без жодних причин до відділку, та друзів, які прийшли за ними. Також поліція застосувала газ. Затриманих повезли у Подільський відділок поліції перед початком зустрічі Тимошенко з виборцями на Контрактовій. Невдовзі їх відпустили, проте забрали особисті речі. Хлопці вимагали повернути їм речі, натомість правоохоронці застосували газ. На затримання приїхала поліція спецпризначення (колишній беркут), застосовували силу. Є травмовані.

Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Субота, 9 лютого 2019 р.

После этого при попытке штурма управления полиции, куда доставили активистов, были задержаны около 40 человек.

Молодчики пытались повредить входную дверь, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими, отметили в полиции.

"После того как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям. В результате всех активных участников задержали, а это около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что в результате столкновений трое полицейских попали в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на форуме Порошенко охранники напали на активиста и порвали плакат, посвященный Гандзюк.

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Киев задержание штурм полиция Екатерина Гандзюк
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