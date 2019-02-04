"Пусть посмотрит генпрокурор, гарант и его конкурентка": отец Гандзюк показал чудовищные фото обожженного тела дочери

Виктор Гандзюк, отец погибшей в результате покушения с серной кислотой активистки Екатерины Гандзюк, опубликовал фото дочери с последствиями химических ожогов.

"Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя — молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото… Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожженые волосы. Обожженные глаза", - написал Виктор Гандзюк в Facebook.

Отец откровенно рассказывает, что Катя на протяжении трех месяцев терпела ужасную боль и длительные лихорадки, перенесла тяжелые операции и многочисленные переливания крови.

"Три месяца лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. Перед глазами только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку. А в глазах — надежда и желание выжить", - пишет он.

Мужчина поясняет, что эти фото были сделаны для зарубежных клиник, где пытались найти помощь отчаявшиеся родственники облитой серной кислотой активистки. Однако иностранные врачи отвечали, что с опыта лечения таких сложных химических ожогов у них нет.

Читайте такжеЛуценко вредит следствию – адвокат Гандзюк"Я очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители — и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах. Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу", - написал отчаявшийся отец.

Виктор Гандзюк подчеркнул, что опубликовал снимки, чтобы их увидели генпрокурор Юрий Луценко, президент Петр Порошенко и его конкурентка на выборах Юлия Тимошенко.

"Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно. Ты не выжила, Катя, хоть мы так с тобой надеялись … Прости меня, а Твоим убийцам я не прощу никогда", - завершил он.

Напомним, пользователи Сети раскритиковали президента Петра Порошенко за то, что он подал документы в Центризбирком, в здание которого он попал через черный ход, прячась от активистов акции "Хто замовив Катю Гандзюк?"