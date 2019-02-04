"Кожного ката чекає розплата": сотни митингующих пришли к администрации Порошенко

УНИАН

Около 100 (по другим данным, 200) человек провели митинг у здания администрации президента Петра Порошенко, требуя от власти расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк.

Митингующие зажгли файеры и заявили о намерении продолжать акцию, сообщает УНИАН.

Активисты выкрикивали лозунг "Кожного ката чекає розплата". По мнению организаторов акции, есть основания считать заказчиками убийства Гандзюк однопартийцев Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле прошлого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению. Трое из них взяты под стражу, двое отпущены под домашний арест.