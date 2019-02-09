На форуме Порошенко охранники напали на активиста и порвали плакат

На форуме Порошенко напали на активиста / @gandziukgate

В субботу, 9 февраля, в Киеве во время форума Открытый диалог охранники президента Петра Порошенко напали на активиста Николая Выговского.

Как говорится в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, охранники не давали встать с места активисту и порвали его плакат, посвященный убийству Гандзюк.

"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?

Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали", - говорится в сообщении.

/ @gandziukgate

Напомним, радее сообщалось, что перед началом форума Открытый диалог к зданию Дворца спорта стянули десятки силовиков, а Спортивную площадь обнесли заграждением.