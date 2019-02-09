Файеры и дымовые шашки: активисты устроили акцию у дома Авакова

В субботу вечером, 9 февраля, около 50 активистов на легковых авто приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева.

Они потребовали отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

Во время пикетирования под скандирование: "Кто заказал Катю Ганзюк!" участники акции зажгли файеры, использовали несколько дымовых шашек и салютных установок.

При этом они написали на заборе, которым огражден дом, надпись: "БЮТ заказал Гандзюк!?!".

Кроме того, активисты скандировали: "Свободу политзаключенным!", передает УНИАН.

Они также нажимали на звонок на калитке, однако никто не отреагировал.

После акции пикетчики заявили, что возвращаются к Подольскому управлению полиции, где находятся задержанные активисты организации С14.

Напомним, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.