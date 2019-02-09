Выбитые зубы и сотрясение мозга: полицию обвинили в жестоком избиении активистов

Активисты обвинили полицейских в жестоком избили участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и пришедших за ними друзей. Также полиция применила газ.

Задержанных увезли в Подольский участок полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Парни требовали вернуть им вещи, а взамен правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть раненые", - рассказали активисты свою версию событий.

Они подчеркнули, что активистов, которые находились на Контрактовой площади с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?", "паковали" без причин, а также забрали личные вещи.

"К ним применили газ. Полиция спецназначения, более известная как беркут, била их по голове дубинками, нанесла серьезные травмы нескольким активистам. Одному из парней выбили зуб. "Пакуют" даже тех, кто не был на митинге, а просто приехал поддержать задержанных в отделение", - заявили активисты.

По словам нардепа Оксаны Корчинской, к задержанным не пускают скорую медицинскую помощь. По ее данным, у активистов выбиты зубы, сотрясения мозга, а также ушибы.

На столкновения уже отреагировали в Генпрокуратуре. По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, по факту избиения группы лиц возле Подольского управления полиции в Киеве в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.

"В ЕРДР внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий". Сформирована следственная группа из работников Госбюро расследований, проводятся следственные действия", - отметила Сарган в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на форуме Порошенко охранники напали на активиста и порвали плакат, посвященный Гандзюк.