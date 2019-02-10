В Николаеве депутат угодил в ДТП, опубликованы фото с места аварии

Депутат Николаевского горсовета Сергей Жайворонок угодил в аварию / novosti-n.org

В воскресенье днем, 10 февраля, в Николаеве столкнулись Mitsubishi Lancer и Renault Logan, за рулем Mitsubishi находился депутат Николаевского горсовета Сергей Жайворонок.

В областном центре авария произошла на пересечении ул. Адмиральской и Лягина, пострадал пассажир Mitsubishi, сообщают Новости N.

По данным издания, водители обоих машин утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора.

"…На место происшествия была вызвана скорая. Предварительно, у мужчины (пассажир Mitsubishi — Ред.) черепно-мозговая травма. Также за медицинской помощью обратился депутат горсовета. От госпитализации оба мужчины отказались", — отмечается в материале.

Напомним, 7 февраля в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Потом чиновник травмировал патрульную, оформлявшую аварию.