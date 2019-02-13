"Самое тупое ограбление года": в Одессе грабители с сумкой денег прибежали прямо в полицию

В Южной Пальмире случилась история, вполне достойная криминальных комедий.
В среду, 13 февраля, двое грабителей в центре Одессы напали на мужчину, избили его и отобрали сумку, в которой лежала крупная сумма денег.
Однако затем, как пишет в соцсети Facebook правоохранитель Зоя Мельник, они попытались скрыться – но угодили в отделение Нацполиции.
"То ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку - неизвестно. Но побежали они прямо в сторону ГУНП", − написала она.
Злоумышленников мигом задержали − первого взяли сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции.
Напомним, ранее в Одессе несуществующий кандидат собрал людей на фальшивый митинг.