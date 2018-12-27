В Одесской области разгромили и ограбили храм УПЦ МП

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло ограбление в храме Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Накануне местные прихожане вместе с настоятелем этого построенного в честь Святого Дмитрия храма протоиереем Андреем украшали помещение к новогодним и рождественским праздникам", - сообщила об инциденте в Facebook депутат Одесского областного совета Ирина Ковалиш.

По словам политика, ограбление произошло в ночь на 26 декабря в селе Семеновка Белгород-Днестровского района. Отмечается, что неизвестные украли пожертвования прихожан, а также разгромили и осквернили помещение.

Ковалиш добавила, что это не первое нападение на храмы в данном районе. Она подчеркнула, что и на церковь в Семеновке ранее нападали, но вандалы так и не были найдены.

Напомним, нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму в первые дни вторжения сил Российской Федерации в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата люди, которых перебрасывали из Краснодарского края, переодевались в форму и получали оружие.