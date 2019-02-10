В Одессе несуществующий кандидат собрал людей на фальшивый митинг

В условленном месте собрались сотни одесситов, но обещанного вознаграждения так и не дождались.
Мифический кандидат в президенты собрал в центре Одессы несколько сотен желающих подзаработать на предвыборной кампании.
Как сообщает 048.ua, участникам митинга обещали заплатить по тысячи гривен, но в условленное место организаторы мероприятия не явились.
Журналисты выяснили, что несколько дней назад в мессенджерах людям начали поступать сообщения с предложением заработать. Сообщалось, что нужно постоять на митинге кандидата в президенты Сергея Филатова.
Организаторы обещали заплатить участникам по 1000 гривен и еще 70 за приведенного с собой человека.
Люди собрались около памятника Дюку, но организаторов так и не дождались. Сначала авторы митинга посоветовали участникам подождать и прокатиться на фуникулере. А позже написали в мессенджере, что "кандидат провалился в люк и умер".
Отмечается, что особенно негодовал мужчина, который привел с собой 270 человек, поскольку за каждого приглашенного обещали премию.
Напомним, в Харькове возле генерального консульства РФ около 100 протестующих приняли участие в акции протеста, забросав здание яйцами и зеленкой.