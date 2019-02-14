Смертельное ДТП с маршруткой на Донбассе: появились первые подробности

Вечером 13 февраля произошла смертельная авария в Мирнограде Донецкой области. Погиб 57-летний пешеход.

Как сообщает ГУНП Донецкой области, пешехода сбил рейсовый автобус "Днепр – Славянск". Однако пока не установлено, кто нарушил правила дорожного движения – водитель или же пешеход.

Открыто уголовное производство по ст. 286 ч. 2 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), предусматривающей до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Николаеве депутат угодил в ДТП, опубликованы фото с места аварии. В областном центре авария с участием депутата произошла днем 10 февраля.

Напомним, 7 февраля в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Потом чиновник травмировал патрульную, оформлявшую аварию.