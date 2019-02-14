В Харькове во время визита Порошенко порвали плакат "Кто заказал Катю Гандзюк"

В Харькове атаковали активистов с плакатами о Гандзюк / Фейсбук В.Рысенко

Во время визита в Харьков президента Петра Порошенко в четверг, 14 февраля, активисты привлекли внимание к делу Екатерины Гандзюк соответствующим плакатами.

При этом во время открытия харьковской филармонии после реконструкции на улице Рымарской президента встречали активисты с плакатами.

При этом в руках представителей "Харьковского антикоррупционного центра" в руках были плакаты, на которых были написаны зачеркнутые фамилии главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, которых отец Екатерины Гандзюк обвинил в сотрудничестве с подозреваемым в убийстве дочери.

В то же время при подъезде кортежа Порошенко к филармонии люди с шевронами пытались блокировать одного из активистов с плакатом в руках.

"Попробовали сегодня в Харькове спросить у Петра Алексеевича "Кто заказал Катю Гандзюк". Получили порван плакат, как честный ответ", - написал Владимир Рысенко в Facebook.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили литром концентрированной серной кислоты в утренние часы 31 июля в Херсоне. Ее быстро доставили в реанимационное отделение Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. После долгих мучений Гандзюк скончалась в медучреждении 4 ноября 2018-го.