Скандал в Чернигове: детей из движения "православных скаутов" учат любить "Россию-матушку"

Идеи "русского мира" среди детей насаживают в движении "православных скаутов", которое в Чернигове организовано прихожанкой УПЦ МП Еленой Дениско.

Участники движения участвуют в полевые учения в окрестностях Чернигова. Там подростки и дети прихожан УПЦ МП отрабатывают тактику ведения ночного боя, ориентирования на местности и другие игры милитаристского толка.

Как отмечается в материале Лиги, по завершению игры дети собираются у костра и поют песни времен Российской империи и СССР. При этом в репертуар входят песни советских разведчиков и куплеты со словами о "России-матушке".

"Мы раньше дружили с киевскими скаутами, но потом перестали общаться. Их тренировали литовские инструкторы и в итоге все они потом скакали на Майдане. Развалили страну", - цитирует Дениско издание.

Кроме того, члены движения "православных скаутов" пропагандируют мифы о братских славянских народах и загнивающей Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре активисты протестовали против кинофестиваля под эгидой филиала РПЦ.