"Большой привет Порошенко": многодетная семья потроллила президента и дарит ему бус

Многодетная семья отдает Петру Порошенко свой микроавтобус / mkpost.info

Из-за отсутствия денег на растаможку многодетная семья Коваленко из Николаева решила подарить президенту Петру Порошенко свой микроавтобус на еврономерах.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, глава семейства рассказал, что сейчас в семье 13 детей, 7 из них – приемные.

При этом недавно семью лишили субсидии на коммунальные услуги. Большая семья не может потянуть непомерные тарифы и им уже поступают угрозы отключить газ.

Кроме того, с семейного детского дома Коваленко есть микроавтобус на еврономерах. Но так как у семьи нет денег на "растаможку", они приняли решение подарить его президенту.

"Так что Петр Алексеевич, мы все вам передаем всей семьей большой-большой "привет". Есть еще Божьи законы, которые исполняются. Пусть вас Бог "благословит", — сказал глава семейства Коваленко.

Напомним, ранее в Сети затроллили Порошенко, "осчастливившего" сельских детей.