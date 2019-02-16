У дома Порошенко предали огню "евробляху"

У стен дома президента Петра Порошенко стартовала акция партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили". Участники требуют "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".

Как сообщает Украинская правда, на месте митингующие сожгли картонную модель автомобиля на "евробляхах".

"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро... Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", - заявили протестующие.

Неподалеку находятся автобусы с полицейскими и военнослужащими Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что на предвыборную кампанию кандидата в президенты Петра Порошенко, по данным на сегодня, потрачено порядка 70 млн грн. Таким образом, если учесть, что кампания главы государства длится семь дней, на нее расходуется около 10 млн грн в день.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.