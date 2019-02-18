В Киеве зафиксировали первую смерть от кори

Корь / Et Cetera

В Киеве от осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина. Это - первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице.

"На днях в Александровской больнице зафиксировано смертельный случай из-за кори. Умерла 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии - ред.). Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская в комментарии Укринформ.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, Украина является лидером по заболеванию, с большим отрывом опережая другие страны.

Так, суммарное количество больных корью в стране за 2018 год оказалось выше, чем в остальных странах европейского региона вместе взятых - 53 тысячи случаев заражения в Украине против 34 тысяч в других странах Старого Света.