В горсовете Николаева проходят обыски

Николаевский горсовет / Нацполиция

В Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева полиция проводит обыски.

Как сообщается на странице Нацполиции в Facebook, обыски проходят с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации.

Чиновникам Николаевского горсовета инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и факты растраты чужого имущества.

"Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершили правонарушения, вероятно с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что Нацполиция открыла уголовное производство по факту недостачи в Киево-Печерской лавре 10 предметов, имеющих культурную ценность.