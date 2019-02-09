Полиция завела уголовное дело из-за пропаж в Киево-Печерской лавре

Полиция завела дело о пропажах в Киево-Печерской лавре / Reuters

По факту недостачи в Киево-Печерской лавре 10 предметов, имеющих культурную ценность, Национальная полиция открыла уголовное производство.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность.

Как сообщили в пресс-службе спецслужбы, по материалам СБУ следственным отделом полиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры.

Продолжаются следственные действия, добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Минкульте сообщили, какие иконы пропали из Лавры.