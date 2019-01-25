В Минкульте сообщили, какие иконы пропали из Лавры

Киево-Печерская лавра/News Front

Министерство культуры Украины опубликовало список 10 пропавших икон из Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, которые были переданы на постоянное хранение в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру в течение 1966-2000 годов.

Как сообщает УНН, список включает:

Икона "Избранные Печерские святые: Прп. Николай Святоша, Моисей Угрин, Марк Гробокопатель", конец XIX в. - 1. Икона "Печерские святые (Прп. Леонтий, Евстратий, Геронтий)", конец XIX в. - 1. Крест 8-конечный, деревянный, выносной, односторонний - 1. Потир деревянный - 1. Икона "Богоматерь Одигитрия" в ризе, в багетной раме и фигурном деревянном киоте, XIX в. - 1. Икона "Св. Иоанн Воин", конец XIX в. - 1. Икона "Богоматерь Иверская", конец XIX в. - 1. Икона "Св. Апостол Андрей" в металлической ризе и фигурном деревянном киоте, конец XIX в. - 1. Икона "Св. Николай", XIX в. - 1. Икона "Богоматерь Сухо-Каллигорская", XIX в. - 1.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что название Украинской православной церкви Московского патриархата (бывшая УПЦ МП) не будет меняться, несмотря на принятый парламентом в декабре 2018 года закон.