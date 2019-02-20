В Киеве пенсионер три года живет на дереве

Пенсионер на дереве / Сегодня

В Киеве на проспекте Степана Бандеры пенсионер Владимир Андреевич уже три года живет на дереве. Пожилой мужчина построил шалаш на дереве и перебрался туда жить.

Как сообщает Сегодня, этим пенсионером оказался бывший пожарный Владимир Грицак, который отдал работе 30 лет жизни. Он не бомж, у него есть своя "гостинка" на Оболони неподалеку от озера. Оказалось, на дереве он живет с 2016 года.

Шалаш Владимира находится на высоте трехэтажного дома. Взобраться к жилищу можно только по высокому стволу. Домик утеплен разной ветошью - старыми одеялами, шторами, одеждой. От осадков защищает большой зонт.

Как говорит хозяин лачуги, спать ему есть где. Его кровать - это несколько кусков пенопласта и старые газеты. В доме есть также немного книг по истории. В душ оболонский отшельник ходит раз в месяц, а лицо и руки моет в кафешках. Летом купается на Трухановом острове.

Владимир увлекается восточной философией, особенно ему нравится китайская. Он цитирует изречения Конфуция и Лунь Юя. Из-за страсти к философии владельца домика на дереве называют оболонским Диогеном.

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