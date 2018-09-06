Крушение самого дорогого вертолета в Украине: стали известны подробности авиакатастрофы на Трухановом острове

Глава правления ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк заявил о том, что разбившийся в Киеве на Трухановом острове вертолет принадлежит его компании.

При этом катастрофу потерпел вертолет Eurocopter EC145, который является самым дорогим в Украине, пишет ТСН.

В результате падения вертолета у пилота диагностировали перелом ноги и другие травмы, при этом один человек самостоятельно выбрался из разбившегося вертолета, а другой - пилот - был зажат.

"Спасателям пришлось с помощью спецоборудования деблокировать пострадавшего. Оба были переданы сотрудникам медпомощи. У пилота перелом ноги, а также нога травмирована металлическими конструкциями вертолета", - рассказала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Отметим, что в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения вертолета на Трухановом острове, которое обнародовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту падения частного вертолета на Трухановом острове в Киеве, в результате чего пострадали двое граждан", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рано утром, 6 сентября в Киеве на Трухановом острове потерпел катастрофу вертолет, в результате травмы получили двое человек.