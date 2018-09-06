В Киеве потерпел катастрофу вертолет, первые подробности с места крушения

В четверг рано утром, 6 сентября в Киеве на Трухановом острове потерпел катастрофу вертолет, в результате травмы получили двое человек.

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило в 07:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия. В результате падения двое человек получили телесные повреждения, их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется", - говорится в сообщении столичной полиции в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане рухнул вертолет, экипаж которого состоял из граждан Украины.

На борту было минимум 12 человек: трое украинцев – члены экипажа, и 11 афганцев - пассажиры. По предварительным данным, погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.