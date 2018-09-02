Появилось видео с места крушения вертолета с украинским экипажем в Афганистане

Вертолет Ми-8 / structure.mil.ru

СМИ опубликовали видеозапись с места крушения молдавского вертолета Ми-8 с украинским экипажем на борту в Афганистане.

Видео доступно на YouTube-канале Aircraft Crash news.

На территории базы "Шахин" в провинции Балх, в воскресенье утром произошло крушение военного вертолета Ми-8, принадлежавшего молдавской компании Valan International Cargo Charter.

На борту было минимум 12 человек: трое украинцев – члены экипажа, и 11 афганцев - пассажиры. По предварительным данным, погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.