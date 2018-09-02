Появилось видео с места крушения вертолета с украинским экипажем в Афганистане

Трагедия произошла на территории базы "Шахин" в провинции Балх.
СМИ опубликовали видеозапись с места крушения молдавского вертолета Ми-8 с украинским экипажем на борту в Афганистане.
Видео доступно на YouTube-канале Aircraft Crash news.
На территории базы "Шахин" в провинции Балх, в воскресенье утром произошло крушение военного вертолета Ми-8, принадлежавшего молдавской компании Valan International Cargo Charter.
На борту было минимум 12 человек: трое украинцев – члены экипажа, и 11 афганцев - пассажиры. По предварительным данным, погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.