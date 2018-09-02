В авиакатастрофе в Афганистане погибли украинцы – СМИ

Граждане Украины погибли при падении вертолета / UNIAN

На севере Афганистана рухнул вертолет, экипаж которого состоял из граждан Украины.

На борту было минимум 12 человек: трое украинцев – члены экипажа, и 11 афганцев – пассажиры. По предварительным данным, погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.

Таковы данные афганского органа гражданской авиации, пишет Sputnik.

Уточняется, что трагедия случилась на территории базы "Шахин" в провинции Балх. Сама принадлежит вооруженным силам Афганистана. При этом представитель вооруженных сил страны Мохаммад Ханиф Резайе заявил, что вертолет упал из-за технической неисправности.

Как сообщалось, 5 августа в Альпах разбился пассажирский самолет с туристами. Предполагается, что все 20 человек, которые были на борту, погибли.

Ранее в Румынии произошла очередная авиакатастрофа; во время подготовки к авиашоу в небе над Румынией около аэропорта "Штефан Великий" "не поделили дорогу" два легкомоторных самолета. Один пилот погиб, второй получил травмы.