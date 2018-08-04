Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета

В какой-то момент маршруты двух легкомоторников совпали

В Румынии произошла очередная авиакатастрофа; во время подготовки к авиашоу в небе над Румынией около аэропорта "Штефан Великий" "не поделили дорогу" два легкомоторных самолета.

В результате аварии со столкновением пилот одного самолета погиб, пилот второго получил тяжелые травмы, сообщает румынское издание Agerpres.

Летчики принимали участие в тренировочных полетах перед началом авиашоу в международном аэропорту Сучавы "Штефан Великий".

Сообщается, что оба самолета рухнули за пределами взлетной полосы, при этом пилоты не успели выбраться из кабин. Один из них скончался на месте аварии, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Местная прокуратура начала расследование, планируемое авиашоу отменили. На месте авиационного инцидента работают спасатели и специальная следственная бригада.

Напомним, ранее в Румынии разбился истребитель МиГ-21 Lancer; это произошло на авиабазе румынских Военно-воздушных сил Борча в ходе показательного полета. Пилот самолета погиб. После аварии Румыния временно приостановила полеты всех самолетов этого типа.

Позднее в Румынии разбился еще один военный самолет - на этот раз потерпел крушение учебно-тренировочный самолет румынских ВВС IAR-99 Soim ("Ястреб"), двум пилотам удалось катапультироваться.

Обе катастрофы произошли при подготовке в авиашоу.