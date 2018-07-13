Под Киевом при посадке перевернулся самолет, аэроклуб отрицает инцидент

13 июля 2018, 16:04

У самолета, исполнявшего частный полет, отказал двигатель, и он вынужен был аварийно сесть, в ходе посадки летательный аппарат скапотировал и травмировал пассажирку.

  • Под Киевом при посадке перевернулся самолет, аэроклуб отрицает инцидент Анна Доценко/Facebook
  • Под Киевом при посадке перевернулся самолет, аэроклуб отрицает инцидент Анна Доценко/Facebook
  • Под Киевом при посадке перевернулся самолет, аэроклуб отрицает инцидент Анна Доценко/Facebook
  • Под Киевом при посадке перевернулся самолет, аэроклуб отрицает инцидент Анна Доценко/Facebook

В Броварском районе Киевской области произошло ЧП с самолетом; частный полет, проводившийся на аэроклубовском ZLIN-142 закончился тем, что самолет был вынужден аварийно сесть - а в ходе посадки перевернулся и травмировал пассажира.

При этом, как пишет на своей странице в Facebook пострадавшая Анна Доценко, представители аэроклуба ударились в глухое отрицание произошедшего инцидента, и утверждают, что никакой аварийной посадки и происшествия не было. По ее словам, во время полета, когда пилот уже взял курс обратно на аэроклуб, на высоте 300 метров произошел внезапный отказ двигателя, вследствие чего самолет принужден был совершить аварийную посадку в семи километрах от клуба; приземлялись на кукурузное поле.

"После того как передняя стойка коснулась земли, самолет проехал пару метров по грядке молодой кукурузы, затем споткнулся, хвост самолета оторвался от земли, самолет перевернулся через капот и упал на крышу", - рассказала Доценко.

После приземления пилот самолета даже не предложил пострадавшей помощи или поддержки; спасателей, медиков или полицию также никто не вызвал, уж не говоря о том, чтобы проверить состояние потерпевшей; единственное, что попытались сделать представители компании - отправить ее в Киев с другими клиентами, и замять дело, предложив новый сертификат в подарок. При этом они при попытках выяснить причины происшествия утверждали, что ничего чрезвычайного не произошло.

В итоге при обследовании в клинике у девушки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга.

Доценко была вынуждена самостоятельно обратиться с заявлением в Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Национальную полицию. Но и тут правоохранители даже не стали регистрировать инцидент и лишь передали дело участковому полицейскому на проверку.

"Я общалась с участковым на прошлой неделе. Результат проверки такой же: самолета нет, пилота нет, а в самом аэроклубе участковому сказали, что указанный мною в заявлении самолет в тот день у них не летал", - написала девушка.

Позже выяснилось, что удостоверение о допуске к эксплуатации взлетно-посадочной полосы потеряло действительность 13.10.2015 и не было продлено, а самолет Дельфин-4 с регистрационным номером UR-PAZZ, на котором прошел полет, был лишен сертификата в 2016 году.

Самое смешное, что это не первая подобная ситуация, происходящая с самолетом данного аэроклуба; о похожей ситуации в Facebook рассказала Майя Набокина.

"Мы тоже стали очевидцами "дополнительной опции" при полете (кстати, тоже приобретала в качестве подарка мужу на день рождения) - отказа выпуска шасси у другого самолета, который был с другими ребятами параллельно в небе с нами. Когда мы 10 минут в режиме онлайн слушали тщетные попытки пилота в ручном режиме запустить шасси, то после адреналина последовал реальный страх", - написала киевлянка, уточнив в комментарии, что шасси таки удалось запустить в ручном режиме.

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Напомним, ранее почти похожее происшествие произошло с самолетом авиакомпании Bravo. При приземлении в 20:40 14 июня он осуществил жесткую посадку. В это время на борту находилось 169 пассажиров. К счастью, самолет не перевернулся и не загорелся.

Как ранее сообщалось, пассажиры жаловались на отсутствие эвакуации и необходимой помощи сразу после инцидента.

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Украина падение самолет инцидент посадка происшествие ЧП аэроклуб
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