В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами

Самолет сильно разрушен, предполагается гибель всех бывших на борту людей

В Швейцарских Альпах 4 августа разбился пассажирский самолет Junkers JU52 HB-HO (Юнкерс-52, известен также, как "тетушка Ю", в прошлом - военно-транспортный и пассажирский самолет Люфтваффе), на борту которого было 20 человек.

По предварительным данным, в момент крушения на борту находилось 17 пассажиров, два пилота и один член экипажа, сообщил ресурс The Aviation Herald. Предполагается, что все они погибли, на данный момент ведется поисково-спасательная операция.

Самолет врезался в гору на высоте 2,5 километра, сообщили спасатели; пока неизвестно, что послужило причиной ошибки пилотов.

Читайте такжеКрушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолетаИзвестно, что Junkers Ju-52 принадлежал авиаклубу и выполнял прогулочные полеты. Ранее он эксплуатировался швейцарскими ВВС. Обычно такие самолеты пилотируют бывшие военные летчики.

Ранее в Румынии произошла очередная авиакатастрофа; во время подготовки к авиашоу в небе над Румынией около аэропорта "Штефан Великий" "не поделили дорогу" два легкомоторных самолета. Один пилот погиб, второй получил травмы.