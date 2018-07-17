В Южной Корее разбился военный вертолет, погибли пять человек

В Южной Корее в в военном аэропорту города Пхохан разбился военный вертолет, принадлежащий морской пехоте южнокорейской армии; погибли пять членов экипажа, шестому удалось выжить.

Вертолетчики производили проверочный полет после ремонта, когда машина по неизвестной причине вышла из строя, упала на землю с высоты десять метров и загорелась, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя морской пехоты.

Спасатели, прибывшие на место инцидента, сумели обнаружить единственного выжившего члена экипажа, военный был срочно госпитализирован.

Министерство обороны страны выясняет причины аварии. На месте происшествия работает специально сформированная следственная группа.

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Напомним, ранее в Румынии разбился второй за месяц военный самолет - учебно-тренировочный самолет румынских ВВС IAR-99 Soim ("Ястреб"), двум пилотам удалось катапультироваться.