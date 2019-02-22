Из-за киевских патрульных парень замерз насмерть / Униан

Киевские патрульные сначала задержали парня, который себя вел неадекватно и был настроен агрессивно, а затем высадили его на подъезде к Вышгороду. На утро на замерзший труп наткнулись местные жители.

"…патрульные обнаружили, что мужчина проживает в городе Вышгород, и приняли решение отвезти его к месту жительства. В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к городу Вышгород", – сообщила Нацполиция на своей странице в Facebook.

По предварительному заключению судебно-медицинского специалиста, скончался мужчина от переохлаждения.

На копов завели уголовное дело за превышение служебных обязанностей, приведшее к тяжелым последствиям. Если их вину докажут, им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

/ facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, под Житомиром в лесу насмерть замерзла студентка, высаженная в мороз из автобуса. Смерть Ирины Дворецкой наступила из-за переохлаждения внутренних органов.

Позднее появились жуткие подробности смерти Дворецкой. Нашли девчонку спустя два дня после исчезновения. По словам родных, "отец вырубил ее изо льда своими руками. Вытащили только с одним сапожком, другой намертво застрял во льду". Так и хоронили не оттаявшую, "как льдинку".

Как сообщалось, в США от холода погибли более 20 человек, сотни людей попали в больницы с обморожениями. Некоторых людей нашли замерзшими насмерть всего в нескольких минутах ходьбы от своих домов.