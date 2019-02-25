"Стыд и срам": Кравчук пожаловался на отсутствие президентской пенсии

25 февраля 2019, 00:27

Экс-политик сетует, что получает выплаты только, как депутат-пенсионер.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук возмутился, что ему не назначили пенсию по заслугам / Главред

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что получает очень маленькую пенсию, поскольку она у него депутатская, а президентская в стране отсутствует.

"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тысяч гривен, но это стыд и срам, что нет президентской", - рассказал экс-глава государства в интервью изданию Новое время.

Кравчук возмутился, что когда-то взял в свои руки управление государством, но ему за это дополнительно не могут доплатить даже пять гривен. В то же время, он не уточнил, какая именно пенсия должна причитаться человеку, возглавлявшему страну.

Нынешнее руководство страны экс-президент назвал примитивным и неспособным понять, что он волнуется вовсе не о деньгах.

"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч". – сказал Кравчук.

Как ранее сообщалось, Кравчук заявил о том, что в годы обучения в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС был шокирован архивами времен Голодомора и неопубликованными трудами Владимира Ленина и пытался бороться с системой.

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