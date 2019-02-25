Кравчук пожаловался на свою пенсию в размере 12 минимальных пенсий

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук выразил недовольство своей депутатской пенсией в размере 18 тыс. грн.

"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. грн, но это стыд и позор, что нет президентской. Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь", - приводят слова Кравчука Факты.

Он также добавил, что некоторые люди на Украине незаслуженно получают пенсию в 100 тыс. грн.

Напомним, минимальная пенсия в Украине с 1 января 2019 года составляет 1497 грн. Таким образом, пенсия экс-президента рана почти 12 минимальным пенсиям в стране.

Ранее сообщалось, что в текущем году пенсии в Украине вырастут три раза. Но пересчета пенсий в 2019-м ряду категорий украинских пенсионеров ждать не стоит: таких планов у правительства нет.