И снова зима без границ: синоптики рассказали, когда закончится непогода в Украине

Какой будет погода в Украине / Reuters

Погода в Украине 26 февраля принесет неприятные осадки всем регионам и сильный ветер, будет облачно и сыро.

Снег синоптики обещают почти всем областям, на западе и юге он будет мокрым. Температура снизится, но несущественно: почти во всех областях днем термометры покажут до +3 градусов.

Укргидрометцентр обещает, что снег прекратится к вечеру. На смену осадкам придет простая облачность.

Погода в Киеве 26 февраля будет сравнительно теплой, столицу накроет мокрый дождь со снегом. Температура днем ожидается до +3 градусов.

"По предварительным прогнозам, более оптимистичное потепление начнется 4 марта", – пообещала ранее синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 26 февраля: карта

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.