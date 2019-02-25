Мокрый снег и теплая одежда: погода в Украине резко ухудшится

25 февраля 2019, 12:57

Украинцев ждет сильный ветер и похолодание.

Киев,зима,снег,зонт
Какой будет погода в Украине / Reuters

Погода в Украине 26 февраля будет снежной холодной и очень ветреной – местами до 15-20 м/с. И такая синоптическая ситуация продержится ближайшие несколько дней.

Мокрый снег до вечера накроет практически всю территорию страны, температура воздуха снизится, предупредила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook. В тех регионах, где будет теплее, мокрый снег может чередоваться с дождем и туманом.

"Чтобы аж таких морозов не будет. Однако температура воздуха несколько снизится. Ближайшей ночью от 0 до -3 градусов, завтра днем от 0 до +3 градусов. В западных областях ночью около 0 градусов, днем +3-7 градусов", – сообщила синоптик.

"По предварительным прогнозам, более оптимистичное потепление начнется 4 марта", – пообещала Диденко.

Карта погоды в Украине и Европе на 26 февраля / facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве 26 февраля будет неприятной: ожидается мокрый снег, местами дождь, порывы северо-западного ветра. Температура от +1 градуса до -1 градуса ночью и 0+3 градуса днем.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

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