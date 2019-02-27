На Хмельнитчине мужчина угнал лошадей и "впилялся" на них в автомобиль: опубликовано фото

Украденная повозка / День за днем

В райцентре Шепетовка, что на Хмельнитчине, мужчина похитил повозку с запряженными лошадьми и, уходя от погони, врезался в припаркованное авто.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, в конце рабочего дня 57-летний мужчина приехал на повозке, запряженной лошадьми, в гости к приятелю. Коней он привязал на улице. Через некоторое время в дом вбежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились в погоню.

"Злоумышленник убегал на такой скорости, что протаранил подводой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции", − заявили в полиции.

Против злоумышленника составили протокол за ДТП без пострадавших и открыли уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее скандальная певица Светлана Лобода привела поклонников в недоумение, сфотографировавшись с лошадью.