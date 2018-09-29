"Похожи". Поклонники недоумевают из-за снимка Лободы с лошадью

29 сентября 2018, 00:43

Некоторым фанатам фотография пришлась по душе, но нашлись и критики необычного ракурса.

Лобода
Лобода взбудоражила поклонников / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода опубликовала в соцсети крупный снимок, на котором блондинка запечатлена вместе с лошадью светлого окраса.

"Боролись с ней долго... вот подружились", - подписала знаменитость фото в Instagram.

Чрезмерно крупный план фотографии сделал ее несколько неоднозначной, что сразу же заметили подписчики певицы и отразили свое мнение в многочисленных комментариях.

"Две красивых лошадки", "С Ксюшей Собчак", "По взгляду лошади не скажешь, что подружились", "Встретилась с Бузовой? Не надо с ней дружить", "Глаза у лошади, конечно... не лучший вариант для фото. Чем ее так напугали?", "Почему не отметила Собчак? Мы все узнали Ксюшу", "Вы на друг друга похожи", - написали почитатели таланта певицы в комментариях.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Фото: Instagram/Светлана Лобода

Напомним, Лобода продемонстрировала на российском музыкальном конкурсе "Новая волна" обновку - Светлана появилась на фестивале в необычном платье цвета "электрик".

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певица Светлана Лобода лошадь
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