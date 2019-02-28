Что делать с Донбассом: политолог дал Украине совет

28 февраля 2019, 04:37

На востоке нашей страны не стоит восстанавливать старую индустрию, полагает эксперт.

Эксперт посоветовал, что Украине нужно развивать инфраструктуру Донбасса
Украине нужно развивать инфраструктуру Донбасса, посоветовал эксперт / facebook.com/backandalive/

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что Украине нужно прекратить блокаду Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, развивать инфраструктуру востока нашей страны, поскольку деградация Донбасса обернется очень серьезными проблемами.

На захваченной части Донбасса уже разворачивается экологическая катастрофа из-за того, что поднимаются радиоактивные воды в Енакиево, которые пойдут в бассейн Северского Донца, и счет идет на пару лет, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, не стоит ждать, а необходимо кардинально решать вопрос инфраструктуры, улучшать ее, чтобы люди и товары могли ездить, чтобы регион не чувствовал себя отключенным от Украины. 

"Ведь сегодня в Мариуполь вы добираетесь дольше, чем, допустим, в Краков: в Мариуполь на поезде вы едете почти сутки, 18-20 часов, а до Кракова — 9,5 часов. В Мариуполь самолеты не летают, дороги ужасные, железная дорога плохая…", — отметил аналитик.

Романенко полагает, что, прежде всего, нужно разблокировать экономический обмен с ОРДЛО, потому что, во-первых, это выгодно украинскому государству, поскольку туда ввозится много продукции с нашей территории, во-вторых, это позволяет сохранить связи, в-третьих, это позволяет выкачивать оттуда рабочую силу.

"Мы должны перекидывать издержки на Россию, а выгоды — на себя. Россия сейчас именно так и действует — она старается максимизировать наши издержки. Блокада ОРДЛО привела к тому, что мы ударили сами по себе. Наши потери достигали до 1-1,5 миллиардов долларов в год. Поэтому нам нужно разблокировать торговлю с ОРДЛО", — добавил эксперт.

Читайте такжеУ Зеленского прояснили его позицию по войне на ДонбассеАналитик считает, что властям Украине нужно обустроить линию соприкосновения, создать нормальные переходы, чтобы люди не мучились и быстро проезжали.

"Да, пусть это выглядит как государственная граница, но наша задача заключается в том, чтобы люди нормально попадали сюда, и мы бы получали от них то, что хотим (рабочие руки, коммуникацию, понимание того, что там происходит, чтобы они также покупали на нашей территории товары). К этому нужно стремиться", — заявил он.

"Кроме того, мы должны обустроить нашу территорию, с нашей стороны. Должна появиться многополосная рокадная дорога, чтобы можно было из северных регионов Донецкой и Луганской областей довозить товары в азовские порты. Потому что сегодня с этим масса проблем…", — сказал собеседник.

"Нужно построить несколько железнодорожных веток, в частности, из Мариуполя к черноморским портам, из Покровска на Мариуполь и до Волновахи дотянуть. Нужно построить новые автобаны. Это все — большие инфраструктурные проекты, которые позволят загрузить нашу экономику и которые не требуют какого-то финансирования извне", — добавил Романенко.

"Это можно сделать, опираясь на внутренние ресурсы. Или, например, делать ограниченную эмиссию, брать облигации внутреннего займа и таким образом вливать деньги в экономику…", — отметил аналитик.

Также эксперт полагает, что должен быть сформирован специальный фонд доноров, которые бы позволили компенсировать те потери, понесенные Украиной в связи с возвращением ОРДЛО.

"Ведь если Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) завтра просто отдаст Украине ОРДЛО, то у нас сразу появится дыра, как минимум, в 5 миллиардов долларов, которая нас может просто опрокинуть. У Украины нет таких ресурсов — ей нужно еще долги вернуть, а это десятки миллиардов долларов, которые нужно выплатить на протяжении последующих лет. Поэтому нужна помощь доноров", — заявил собеседник.

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и Крыма"Украина должна четко сказать, какой нужен фонд, сколько миллиардов долларов. Не 1-2 миллиарда долларов, как нам говорят, это вообще ни о чем! Там должны быть солидные деньги. Кроме того, должна быть четкая программа, что будем делать с Донбассом", — сказал он.

Романенко уверен, что восстанавливать старую индустрию в этом регионе нет никакого смысла — это старый уклад, который разрушается на наших глазах по всему миру, а мы начнем восстанавливать то, что строили в 40-50 годы, это — абсурд.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против нашей страны.

В апреле 2014 года на востоке украинского государства стартовала антитеррористическая операция, а в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил

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Донбасс Украина Владимир Путин ОРДЛО Юрий Романенко
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