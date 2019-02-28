"Кутайтесь плотнее": синоптик рассказала о похолодании в первые дни весны

Украинцам пообещали в марте мокрый снег / khersonline.net

В Украине 1 марта погоду будет определять циклон с северо-востока, который принесет ветер с мокрым снегом.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ожидается от 0 до + 3 градусов, на юге и западе страны от + 3 до + 8 градусов.

При этом мокрый снег преимущественно, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей.

Она уточнила, что в южной части страны осадки вероятные только на Запорожье и на Херсонщине, а в западных областях – в Одесской, Николаевской областях и в Крыму ожидается сухая погода.

"Западный ветер будет отгонять эту циклоническую пакость, поэтому порывы могут достигать сильных - кутайтесь плотнее завтра", - написала Диденко в Facebook.

Она прогнозирует, что 2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4 -10 градусов, однако уже днем 3 марта стоит ожидать потепления.

По ее прогнозу, в Киеве 1 марта ожидается ветер, днем температура будет от 0 до + 2 градусов.

Синоптик подчеркнула, что в субботу в столице похолодает до мороза, в ночь на воскресенье - также будет морозно, а уже 3 марта потеплеет до + 3 + 5 градусов.

/ dwd.de

Напомним, ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны.