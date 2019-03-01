На Донбассе уничтожена самоходка и ракетный комплекс боевиков — разведка

На Донбассе уничтожили САУ и ракетный комплекс противника, сообщили в разведке / 72-Гвардійська-ОМБР

В четверг, 28 февраля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, наши воины открывали ответный огонь.

На востоке нашей страны, по данным разведки, был уничтожен один террорист, а три — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, также ликвидированы четыре единицы вооружения и военной техники врага, в частности, противотанковый ракетный комплекс и самоходная артиллерийская установка.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.