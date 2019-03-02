"Мне дали – я принял": Жванецкий объяснил получение ордена от Путина

Михаил Жванецкий заявил, что если что-то дают, то надо брать / фото: dumskaya.net

Известный сатирик Михаил Жванецкий пояснил, почему принял от президента РФ Владимира Путина орден За заслуги перед Отечеством III степени.

"Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру", - цитирует народного артиста Украины и России издание Гордон.

Сатирик подчеркнул, что взял орден, поскольку ему награду дали, и точно так же поступил в далеком прошлом его отец.

"Последняя книга называется "Солнце, море, Аркадия". Что я буду вспоминать? У вас на магнитофонах мой голос об Одессе. И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", - подытожил Жванецкий.

Напомним, экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерты народного артиста Украины сатирика Михаила Жванецкого, которые тот планирует провести в Киеве и Одессе 16 и 21 марта. Поводом послужила новость о том, что президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством.