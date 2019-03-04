Эксперт предупредила о "синоптическом кордебалете" в Украине в марте

погода, весна / opogode.ua

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с 6 по 10 марта ожидается "синоптический кордебалет" — будет похолодание, потом — потеплением, а после этого температура снова снизится.

Во вторник, 5 марта, будет тепло, в западных и северных областях местами пройдут дожди, в Карпатах — с мокрым снегом, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в нашей стране ночная температура прогнозируется +2…+6, а дневная достигнет +6…+10 градусов.

На Западе днем прогнозируется до +12, а на юге, особенно в Одесской области, до +12...+15 градусов. В Киеве 5 марта ожидается влажная, ветреная, но теплая погода. Днем температура может составить +8…+10 градусов.

"Далее — записывайте, поскольку какой-то кордебалет синоптический. 6 марта - похолодание. 7, 8 марта - потепление. 9,10 марта, на Шевченковские дни", — похолодание.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач говорил, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.