"Тарас – ты как Христос": как интересно и с пользой отпраздновать Шевченковские дни-2018

8 марта 2018, 04:49

"Главред" подобрал интересные сценарии к Шевченковским дням.

Каждый год Украина в марте широко и с размахом отмечает День рождения своего Кобзаря – "Шевченковские дни". Это праздник для тысяч почитателей творчества поэта, просветителя и философа.

В 2018 году Украина отметит 204 годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко.

"Шевченковские дни"-2018: мероприятия

"Шевченковские дни" ежегодно проходят 9 марта (день рождения поэта) и 10 марта (день его кончины).

В Киеве "Шевченковские дни" традиционно стартуют 9 марта утром возложением цветов к памятнику Шевченко. Также в этот день обычно проходит митинг возле памятника. Возложение цветов запланировано, в частности, к могиле Шевченко на Тарасовой горе в Каневе (начало мероприятия в 10:00), а также к памятникам в Шевченково и Моринцах.

В 2018 году ко Дню рождения Шевченко в Киеве в рамках ежегодного Международного культурно-просветительского проекта "Нас єднає Шевченкове слово" послы иностранных государств разрисовали уникальную писанку.

"Основу символа Пасхи с изображением картин по мотивам творчества Тараса Шевченко заранее разрисовали студенты КНУКиИ, а чрезвычайные и полномочные послы Болгарии и Палестины и представители посольств Казахстана, Грузии и Словении завершили узоры и поставили свои подписи", – рассказали в пресс-службе мероприятия.

На уникальной писанке теперь увековечены строки из стихотворения "Реве та стогне Дніпр широкий" на шести официальных языках ООН: украинском, английском, испанском, французском, арабском и китайском. "Его почитают и на украинском, и на болгарском, и на многих других языках почти во всех уголках мира", – заявил посол Болгарии Красимир Минчев.

В Национальном музее Тараса Шевченко проходит образовательно-выставочный проект "(Р)Еволюція міфу: трансформація кобзарства у ХІХ-ХХІ століттях". На выставке представлены:

  • уникальные фотографии и концертные афиши,
  • живопись,
  • графика и скульптура,
  • музыкальные инструменты из частных собраний,
  • видеоматерилы.

В рамках проекта пройдут кураторские экскурсии, показы фильмов, концерты традиционных и современных исполнителей, детские квесты.

Дом-музей Тараса Шевченко 9 марта проведет в Киеве встречу с лауреатами Шевченковской премии – академиком Николаем Жулинским и издателем Иваном Малковичем. Здесь будут читать поэзию Шевченко под неповторимое звучание старосветской бандуры (начало в 13:00). А 10 марта пройдут Арт-проект "Реквием по Шевченко". Все желающие смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея, среди которых и посмертная маска Шевченко.

В каневском музее Шевченко ко дню рождения поэта традиционно проводят день открытых дверей (бесплатное посещение). В 17:00 откроется выставка от Шевченковского национального заповедника (фойе городского дома культуры). А в 18:00 состоится выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины им. Г. Г. Веревки (зрительская городского дома культуры). Вход свободный. Утром 10 марта на Тарасовой горе состоится традиционный молебен, посвященный 157-й годовщине со дня смерти Шевченко.

10 марта в Черниговском облмуздрамтеатре имени Т.Г.Шевченко пройдет показ спектакля "Реинкарнация Тараса" в постановке Артемия Анищенко.

Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав" проводит поэтические и музыкальные вечера в Музее "Заповита" Т. Г. Шевченко. 9 марта 2018 года в 11:00 здесь пройдет торжественный митинг, посвященный 204-й годовщине со дня рождения поэта.

Во Львове центром празднования "Шевченковских дней" станет площадка возле памятника Шевченко. Свои мероприятия также готовят Львовская филармония, Львовский дворец искусств, Литературно-мемориальный музей Ивана Франко, Театр им. Марии Заньковецкой и Мемориальный музей Михаила Грушевского.

В аннексированном Симферополе, несмотря на запреты оккупационных властей, состоится митинг возле памятника украинскому поэту. Патриотично настроенные жители города принесут к памятнику поэта цветы.

"Шевченковские дни" в школе

В школах к "Шевченковским дням" запланированы праздничные линейки, готовятся тематические стенгазеты.

"Шевченковские дни": сценарий

Предлагаем сценарий к "Шевченковским дням" на языке оригинала.

Ведучий: Березень в Україні називають Шевченковим, бо щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас новим, неповторним. Як весна оновлює природу, так само поезія Великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну.

Великий і невмирущий Тарас Григорович Шевченко – слава українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили. Під думи народні налаштовував свою ліру Кобзар, тому й оживало в його полум'яному слові все те, що таїлося в глибині душі народу.

Учень: Шевченко - наш. Він для усіх століть,

Він - як Ісус Христос для України.

Візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть,

І з цим вогнем виходьте із руїни.

Учень: Щовесни, коли тануть сніги

І на рясті засяє веселка,

Повні сил і живої снаги

Ми вшановуєм пам'ять Шевченка.

До портрету підносять хліб-сіль.

Ведуча: 9 березня 1814 року в с. Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії (нині Черкащина) народився Тарас Григорович Шевченко. Родина була не з бідних: батько знав грамоту, чумакував, стельмахував. Тарас був четвертою дитиною в сім'ї. Він виростав пустотливим, допитливим і мрійливим хлопцем. Хлопчику було лише 9 років, коли померла його мати. Через два роки не стало й батька. Життя Тараса, його братів і сестер стало нестерпним. Шевченко потрапив до сільської школи, де вчителем був дяк, "носити воду школярам". Він наймитував у дяка й одночасно вчився. Гірким було те навчання, гірким було його дитинство.

Мандруючи Тарасовими шляхами, зупинимося в холодних казематах Петропавлівської фортеці, де утримували Шевченка до остаточного винесення вироку. За вікном – хоча примарна, але воля. На душі – пекучий біль і світлий сум, а в серці – віра у власну непохитність.

Десять довгих років життя поета забрала солдатчина, обшуки, знущання. А найголовніше – заборона писати й малювати – те, заради чого жив поет.

Учень: Забрали олівця. Папір забрали.

Здається, уже гірше не бува.

Краще б на горло ви мене скарали!

А ви ж у мене вкрали всі слова...

Учень: Мовчати... Ні!... Це не моя стихія;

Боротись - так боротись. До кінця!

Терпіти буду. А мовчать - не вмію...

О, дайте хоч огризок олівця!

Ведучий. Актуальність Шевченка не в тому, що він порушив великі й вічні питання або дав нам відповідь на них. Кожне покоління має самостійно шукати відповіді на питання, поставлені часом.

Український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка, поета. Кожного року ми відзначаємо Шевченківські дні. Линуть над світом вірші та пісні, написані Шевченком. А його величний образ постає у нових ліричних творах поетів. Звисока споглядає Тарас на свою Україну. Бо безсмертна слава народного поета-патріота.

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сценарий Тарас Шевченко Шевченковские дни
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