"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы

Гордон утверждает, что Фарион призывает его убить / Фото: Главред

Украинский журналист Дмитрий Гордон эмоционально озвучил свои опасения относительно угрозы для жизни в связи со скандалом, который вспыхнул после его слов о Степане Бандере.

"После этого интервью, известная в узких кругах полусумасшедшая политик Ирина Фарион написала у себя на странице: "эту сволочь, меня, то есть, мало презирать. Ему нужно создавать невозможные условия для существования. Это проклятье для страны". Я с женщинами никогда не воюю. Но в данном случае, ее вряд ли можно назвать женщиной", - заявил Гордон в своем видеообращении в YouTube.

Журналист заявил, что угрозы в его адрес прозвучали после того, как мнение высказал заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура.

"Нужно,чтобы оно сдохло. Следом за Бузиной", - написал Степура.

/ Фото: Facebook/Игорь Степура

Аналогичное мнение высказала на своей странице в Facebook и Ирина Фарион. Журналисту она пожелала "сдохнуть в диких муках" и заявила, что он враг.

/ Фото: Facebook/Ирина Фарион

Гордон в ответ на публичное заявление оппонентов записал видеообращение, в котором ответил Степуре резко и без разночтений.

"Вот что я тебе отвечу, Степура – ты мне на глаза лучше не попадайся, я тебе кадык вырву, с*ка!" – эмоционально сказал журналист.

Он также заявил, что будет обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру, а также к президенту с требованием расследовать и наказать виновных в призывах к убийству. Также Гордон потребовал исключить Фарион из ВО Свобода, в противном лидер партии Руслан Кошулинский должен сняться с выборов.

Как известно, конфликт между Фарион и Гордонов возник после того, как журналист в интервью заявил, что не нужно накануне выборов разделять страну историческими спорами о языке или героической роли Степана Бандеры. Он откровенно заявил, что не любит лидера ОУН и в Киевсовете единственный голосовал против переименования проспекта в Киеве в честь Бандеры.

Напомним, Фарион призвала бить тех, кто не видит разницы, на каком языке говорить - украинском, или русском.