"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы

4 марта 2019, 23:05

Журналист утверждает, что в его адрес посыпались угрозы после публичного озвучивания мнения о лидере ОУН Степане Бандере.

Дмитрий Гордон
Гордон утверждает, что Фарион призывает его убить / Фото: Главред

Украинский журналист Дмитрий Гордон эмоционально озвучил свои опасения относительно угрозы для жизни в связи со скандалом, который вспыхнул после его слов о Степане Бандере.

"После этого интервью, известная в узких кругах полусумасшедшая политик Ирина Фарион написала у себя на странице: "эту сволочь, меня, то есть, мало презирать. Ему нужно создавать невозможные условия для существования. Это проклятье для страны". Я с женщинами никогда не воюю. Но в данном случае, ее вряд ли можно назвать женщиной", - заявил Гордон в своем видеообращении в YouTube.

Журналист заявил, что угрозы в его адрес прозвучали после того, как мнение высказал заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура.

"Нужно,чтобы оно сдохло. Следом за Бузиной", - написал Степура.

/ Фото: Facebook/Игорь Степура

Аналогичное мнение высказала на своей странице в Facebook и Ирина Фарион. Журналисту она пожелала "сдохнуть в диких муках" и заявила, что он враг.

/ Фото: Facebook/Ирина Фарион

Гордон в ответ на публичное заявление оппонентов записал видеообращение, в котором ответил Степуре резко и без разночтений.

"Вот что я тебе отвечу, Степура – ты мне на глаза лучше не попадайся, я тебе кадык вырву, с*ка!" – эмоционально сказал журналист.

Он также заявил, что будет обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру, а также к президенту с требованием расследовать и наказать виновных в призывах к убийству. Также Гордон потребовал исключить Фарион из ВО Свобода, в противном лидер партии Руслан Кошулинский должен сняться с выборов.

Как известно, конфликт между Фарион и Гордонов возник после того, как журналист в интервью заявил, что не нужно накануне выборов разделять страну историческими спорами о языке или героической роли Степана Бандеры. Он откровенно заявил, что не любит лидера ОУН и в Киевсовете единственный голосовал против переименования проспекта в Киеве в честь Бандеры.

Напомним, Фарион призвала бить тех, кто не видит разницы, на каком языке говорить - украинском, или русском.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал Ирина Фарион Дмитрий Гордон Степан Бандера Олесь Бузина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:05
"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы
23:04
Маша Ефросинина Фото Видео досье
22:40
Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу
22:10
В Киеве скоро перекроют Шулявский мост: как изменится движение транспорта
22:05
Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в Украине
21:56
Россия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign Policy
21:26
Вокалист The Prodigy не скрывал свои планы на самоубийство
20:55
Хищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России Видео
20:48
Умер звезда сериала Беверли-Хиллз Люк Перри
20:25
В СБУ объяснили прослушку у офиса Зеленского
19:52
Командир боевиков-перебежчица Ветерок участвовала в Дебальцевском котле
19:34
Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов
18:57
В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича
18:24
НАБУ задержало двух директоров филиала Укроборонпрома по подозрению в растрате
17:53
Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского
17:36
"На работу в Pornhub": Экс-солистка Serebro сделала толстый и горячий намек о себе
17:23
У офиса Зеленского нашли прослушку: подробности Видео
17:00
Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото
16:35
Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма России Видео
16:32
Путин вывел Россию из ракетного договора с США
16:01
Кит Флинт умер: необычные факты биографии вокалиста The Prodigy Фото Видео
15:55
В Киеве 8 Марта серьезно потеплеет — синоптики Видео
15:52
Социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины
15:50
Порошенко объяснился за пятилитровую бутыль воды
15:21
Официально: стала известна причина смерти Децла
15:17
Кит Флинт умер: лучшие клипы The Prodigy Фото
14:50
Янукович всеми фибрами души ненавидел Путина — эксперт Видео
14:47
В G7 и Всемирном банке возмутились скандальным украинским законом и потребовали его отменить
14:36
Кит Флинт совершил самоубийство - вскрылись новые подробности лидера The Prodigy Фото
14:28
Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль
14:25
Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко не выходит во второй тур - соцопрос
14:20
Эксперт предупредила о "синоптическом кордебалете" в Украине в марте Видео
13:55
"Обвал цен": в Украине серьезно подешевел "борщевой набор" Видео
13:46
"Повесить существо за измену": Гиркин призвал казнить перешедшую на сторону Украины террористку "Ветерок"
13:32
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
13:01
В штабе Зеленского прокомментировали "зашквар" Порошенко с шапкой Видео
12:55
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
12:40
Гладковский уволен с поста замсекретаря СНБО
12:02
Вторая Квитка Цисык: Сеть взорвалась ажиотажем из-за выступления на Голосе країни Видео
11:58
Социологи зафиксировали серьезный отрыв Зеленского от Порошенко и Тимошенко
11:33
Роскошная Вера Брежнева прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже Видео
11:05
"Отрывают от родственника": Беглый экс-глава МВД "разошелся" из-за "братских России и Украины" Видео
11:03
Журналисты потребовали от Порошенко подписать Декларацию о свободе слова
10:55
На пороге большой войны: как сверхдержавы поучаствуют в индо-пакистанском конфликте мнение
10:50
"Просто ряженые": Захарова нагло "наехала" на украинцев и официальный Киев
10:34
Девушка дня Instagram: популярная российская модель Кристина Романова Фото
10:29
Резко и грязно: у Путина распереживались по поводу выборов в Украине
10:19
"Оплот путинского режима": Епифаний рассказал, как относится к остаткам бывшей УПЦ МП
10:05
Россия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать Украине мнение
09:59
В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликованы погодные сводки и карта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться