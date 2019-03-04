В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича

4 марта 2019, 18:57

Оригинальный выпуск на заводе приурочили к предстоящему женскому дню.

Супруги лидеров ОУН стали лицом сгущенки / Фото: Facebook/Оксана Павленко

Ичнянский молочно-консервный комбинат украсил этикетки банок со сгущенным молоком портретами выдающихся украинок, а также жен известных исторических персоналий.

"Я люблю сгущенку. Это ужасно, конечно, но сердцу не прикажешь. Поэтому всегда рада посылкам от Ичнянского молочно-консервного комбината. У них случилась лимитированную серия, которая "посвящается великим женщинам Украины". И вот тут я растерлась. По сути, хорошо, что бренды уже немного иначе воспринимают 8 марта. Но выбор женщин и посыл меня смутил так, что не могу до конца понять свое отношение", - сообщила в Facebook сооснователь и главный редактор сайта Тhe Devochki Оксана Павленко.

Отмечается, что на этикетках изображены биографии и портреты жен Шухевича, Бандеры, Скоропадского и Коцюбинского. В подписи в фото на консервной банке значится, что рядом с успешным мужчиной всегда стоит успешная женщина.

"Понимаю, что этих женщин знают намного меньше, чем их мужей. Наверняка, их вклад колоссальный. Но какой-то спорный посыл. Не знаю даже", - отметила автор.

/ Фото: Facebook/Оксана Павленко

В комментариях сотрудница предприятия София Касьяненко уточнила, что она является отправителем посылки и попыталась объяснить смысл перформанса.

"Посыл основывается на крылатой фразе "За каждым великим мужчиной стоит великая женщина". Мы решили, что, во-первых, правильно будет говорить не "за", а "рядом". Во-вторых, взяли такие фамилии, которые уж точно хорошо известны в Украине как минимум. Таким образом показали, что носителей фамилий знают хорошо, а вот их жены остались в тени. Поэтому коротко рассказали о каждой из них на этикетках сгущенного молока Ичня: перечислили поступки и показали портреты", - подчеркнула она.

/ Фото: Facebook/Оксана Павленко

Напомним, в музее в Запорожской области намерены разместить прах Нестора Махно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:34
Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов
18:57
В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича
18:24
НАБУ задержало двух директоров филиала Укроборонпрома по подозрению в растрате
17:53
Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского
17:36
"На работу в Pornhub": Экс-солистка Serebro сделала толстый и горячий намек о себе
17:23
У офиса Зеленского нашли прослушку: подробности Видео
17:00
Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото
16:35
Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма России Видео
16:32
Путин вывел Россию из ракетного договора с США
16:01
Кит Флинт умер: необычные факты биографии вокалиста The Prodigy Фото Видео
15:55
В Киеве 8 Марта серьезно потеплеет — синоптики Видео
15:52
Социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины
15:50
Порошенко объяснился за пятилитровую бутыль воды
15:21
Официально: стала известна причина смерти Децла
15:17
Кит Флинт умер: лучшие клипы The Prodigy Фото
14:50
Янукович всеми фибрами души ненавидел Путина — эксперт Видео
14:47
В G7 и Всемирном банке возмутились скандальным украинским законом и потребовали его отменить
14:36
Кит Флинт совершил самоубийство - вскрылись новые подробности лидера The Prodigy Фото
14:28
Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль
14:25
Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко не выходит во второй тур - соцопрос
14:20
Эксперт предупредила о "синоптическом кордебалете" в Украине в марте Видео
13:55
"Обвал цен": в Украине серьезно подешевел "борщевой набор" Видео
13:46
"Повесить существо за измену": Гиркин призвал казнить перешедшую на сторону Украины террористку "Ветерок"
13:32
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
13:01
В штабе Зеленского прокомментировали "зашквар" Порошенко с шапкой Видео
12:55
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
12:40
Гладковский уволен с поста замсекретаря СНБО
12:02
Вторая Квитка Цисык: Сеть взорвалась ажиотажем из-за выступления на Голосе країни Видео
11:58
Социологи зафиксировали серьезный отрыв Зеленского от Порошенко и Тимошенко
11:33
Роскошная Вера Брежнева прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже Видео
11:05
"Отрывают от родственника": Беглый экс-глава МВД "разошелся" из-за "братских России и Украины" Видео
11:03
Журналисты потребовали от Порошенко подписать Декларацию о свободе слова
10:55
На пороге большой войны: как сверхдержавы поучаствуют в индо-пакистанском конфликте мнение
10:50
"Просто ряженые": Захарова нагло "наехала" на украинцев и официальный Киев
10:34
Девушка дня Instagram: популярная российская модель Кристина Романова Фото
10:29
Резко и грязно: у Путина распереживались по поводу выборов в Украине
10:19
"Оплот путинского режима": Епифаний рассказал, как относится к остаткам бывшей УПЦ МП
10:05
Россия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать Украине мнение
09:59
В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликованы погодные сводки и карта
09:48
Бывшая УПЦ обвинила Правый сектор в нападении на храм под Тернополем
09:21
"Пицца из зада": Пользователи Сети разозлились из-за сгоревшей еды в крымской школьной столовой
09:06
Епифаний рассказал о "тесном контакте" с Варфоломеем
08:53
Гешефтмахеры: В Израиле прекратили продавать билеты на Евровидение - причина
08:51
Рецепты блинов на Масленицу: как приготовить тонкие блинчики Видео
08:28
Главная претензия к Порошенко, или Что не понимают ярые порохоботы из Бигус-гейта мнение
08:11
"Сушняк?" В Сети потроллили Порошенко с 5-литровой бутылью воды
08:02
Эксперт назвал единственный путь, как Порошенко может остаться в кресле президента Видео
07:39
Ученый рассказал, как "накачать" мозг Видео
07:31
В Нафтогазе предрекли потерю "всего транзита"
07:15
Володимир Лановий: Субсидії і тарифи на газ є найбільшою аферою ХХ століття в Україні
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться