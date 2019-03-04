В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича

Супруги лидеров ОУН стали лицом сгущенки / Фото: Facebook/Оксана Павленко

Ичнянский молочно-консервный комбинат украсил этикетки банок со сгущенным молоком портретами выдающихся украинок, а также жен известных исторических персоналий.

"Я люблю сгущенку. Это ужасно, конечно, но сердцу не прикажешь. Поэтому всегда рада посылкам от Ичнянского молочно-консервного комбината. У них случилась лимитированную серия, которая "посвящается великим женщинам Украины". И вот тут я растерлась. По сути, хорошо, что бренды уже немного иначе воспринимают 8 марта. Но выбор женщин и посыл меня смутил так, что не могу до конца понять свое отношение", - сообщила в Facebook сооснователь и главный редактор сайта Тhe Devochki Оксана Павленко.

Отмечается, что на этикетках изображены биографии и портреты жен Шухевича, Бандеры, Скоропадского и Коцюбинского. В подписи в фото на консервной банке значится, что рядом с успешным мужчиной всегда стоит успешная женщина.

"Понимаю, что этих женщин знают намного меньше, чем их мужей. Наверняка, их вклад колоссальный. Но какой-то спорный посыл. Не знаю даже", - отметила автор.

/ Фото: Facebook/Оксана Павленко

В комментариях сотрудница предприятия София Касьяненко уточнила, что она является отправителем посылки и попыталась объяснить смысл перформанса.

"Посыл основывается на крылатой фразе "За каждым великим мужчиной стоит великая женщина". Мы решили, что, во-первых, правильно будет говорить не "за", а "рядом". Во-вторых, взяли такие фамилии, которые уж точно хорошо известны в Украине как минимум. Таким образом показали, что носителей фамилий знают хорошо, а вот их жены остались в тени. Поэтому коротко рассказали о каждой из них на этикетках сгущенного молока Ичня: перечислили поступки и показали портреты", - подчеркнула она.

/ Фото: Facebook/Оксана Павленко

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