В Украину решили вернуть прах Нестора Махно

Нестор Махно / wikimedia.org

В музее в Запорожской области намерены разместить прах Нестора Махно, заявил глава Гуляйпольской райгосадминистрации Запорожской области Александр Ищенко.

По его словам, внучатый племянник легендарного организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка.

На сегодняшний день готовятся необходимые документы по перевозке из Франции праха Махно, пишет сайт Гуляйполе.city.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - рассказал Ищенко.

Он добавил, что французская диаспора выступает против возвращения праха, поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений.

"Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию нужны средства", - резюмировал Ищенко.

Напомним, ранее в Украине предложили создать Пантеон героев и перезахоронить там прах Бандеры.