На Общественном попросили Бойко убрать из ролика утверждение об обогащении Порошенко

НОТУ / официальный сайт

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины отрицают, что недопуск в эфир предвыборного ролика кандидата в президенты Юрия Бойко – проявление цензуры.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте общественного вещателя

"Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным. НСТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире", − говорится в тексте.

Кроме того, в телерадиокомпании попросили убрать из видео Бойко изображения флагов Украины − согласно законодательству.

Также, относительно утверждения в ролике по поводу обогащения президент Порошенко, в НСТУ заявили, что эта информация "может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины".

Тот самый ролик

Напомним, ранее Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах.