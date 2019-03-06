На Общественном попросили Бойко убрать из ролика утверждение об обогащении Порошенко

Предвыборная борьба за пост президента Украина все набирает и набирает обороты.
В Национальной общественной телерадиокомпании Украины отрицают, что недопуск в эфир предвыборного ролика кандидата в президенты Юрия Бойко – проявление цензуры.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте общественного вещателя
"Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным. НСТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире", − говорится в тексте.
Кроме того, в телерадиокомпании попросили убрать из видео Бойко изображения флагов Украины − согласно законодательству.
Также, относительно утверждения в ролике по поводу обогащения президент Порошенко, в НСТУ заявили, что эта информация "может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины".
Тот самый ролик
Напомним, ранее Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах.